القوات الروسية تحرز مكاسب كبيرة على الأرض في منطقة كورسك

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أفاد الجيش الروسي بإحراز مكاسب كبيرة على الأرض في منطقة كورسك الحدودية، والتي كانت قد سيطرت عليها أوكرانيا في وقت سابق.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو عبر تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء أنه تم دحر القوات الأوكرانية وإخراجها من عشرات القرى وأكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي.

وأظهرت الصور جنودا روس على المشارف الشرقية لمدينة سودجا، وهي بلدة صغيرة كانت مركز المنطقة التي استولت عليها أوكرانيا داخل كورسك.

وأكد مراقبون عسكريون أوكرانيون التقدم السريع نسبيا للقوات الروسية، لكن الجهات الرسمية في كييف لم تعلق على الأمر.

وفي أغسطس الماضي، سيطرت وحدات أوكرانية بشكل مفاجئ على جزء كبير من منطقة كورسك الحدودية داخل روسيا. ومع ذلك، وفقا للتقديرات الأوكرانية، فإن أكثر من ثلاثة أرباع المساحة الأصلية البالغة 1200 كيلومتر مربع عادت الآن تحت السيطرة الروسية.

وتواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي بمساعدة غربية منذ أكثر من ثلاث سنوات.