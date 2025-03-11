مفتي الجمهورية: عدم أذى الجار أمارة ضمن أمارات الإيمان

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن عدم أذى الجار أمارة ضمن أمارات الإيمان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، أن يهوديًّا كان يؤذي النبي سيدنا محمد صلى عليه وسلم، كل يوم، وعندما اختفى اليهودي، ذهب الرسول له واطمأن عليه رغم أنه كان يؤذيه.

واوضح أن الجار الذي له حق واحد، هو الشخص الذي يدين لدين غير الإسلام، ويكون له حق الجيرة.

وتابع: «الجار الذي له حقان، هو الجار المسلم، ويكون له حق الجوار وحق الإسلام، وهناك جار له 3 حقوق، حق القرابة والجوار والإسلام»، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل الطعام لجيرانه.

واستكمل: «الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن خروج الأطفال بأطعمه أمام الجيران الذين لا يملكون ذلك الطعام».