السعودية: دمج قسد ضمن الدولة السورية يصون السلم الأهلي

رحبت السعودية، اليوم الثلاثاء، بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأشادت المملكة، في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية اليوم وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بـ "الإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية لصون السلم الأهلي في سوريا والجهود المبذولة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق".

وجددت المملكة" دعمها الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وتوصلت الحكومة المركزية السورية أمس الاثنين إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على شمال شرق البلاد، يشمل وقفا لإطلاق النار ودمج القوة الرئيسية المدعومة من الولايات المتحدة هناك في الجيش السوري.

وتم التوقيع على الاتفاق من جانب الرئيس المؤقت أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.



