السوداني يؤكد في اتصال مع بيزشكيان استعداد العراق لبذل جهد في سبيل إنهاء الحرب

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، إن رئيس الحكومة أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في اتصال هاتفي، الأربعاء، باستعداد العراق إلى بذل جهد في سبيل إنهاء الحرب والعودة إلى الحوار والحلول السلمية.

وذكر البيان، أن السوداني شدد خلال الاتصال على أنه في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة العراقية على عدم السماح لأي جهة أو أفراد باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للهجوم على إيران "فإن الهجمات التي تستهدف العراق تمثل انتهاكاً لسيادته وأمنه، وهو أمر غير مقبول، ويقوض المساعي التي يبذلها العراق من أجل إنهاء الحرب والعودة إلى الحوار، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الهجمات.