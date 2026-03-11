سويسرا تعلن إغلاق سفارتها في طهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت سويسرا إغلاق سفارتها مؤقتا في طهران التي تتعرض لهجمات إسرائيلية أمريكية.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان اليوم الأربعاء، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إن سويسرا قررت إغلاق سفارتها ​في طهران ​مؤقتا بسبب الحرب في الشرق ​الأوسط وتزايد المخاطر ​الأمنية.

وذكرت الوزارة أن السفير و5 موظفين غادروا إيران في وقت سابق اليوم برا وهم الآن خارج طهران.

وأشارت إلى أنهم سيعودون إلى طهران بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.

وأكد البيان أن ​سويسرا ستحافظ ​على خط اتصال مفتوح بين الولايات المتحدة ​وإيران، ​بالتشاور مع البلدين.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الهجمات.



