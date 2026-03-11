محافظ بورسعيد يستقبل قدامى لاعبي النادي المصري تقديرًا لتاريخهم الرياضي

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من قدامى لاعبي النادي المصري البورسعيدي، وذلك في إطار تقدير المحافظة لرموزها الرياضية الذين ساهموا في كتابة تاريخ مشرف للنادي ورفع اسم بورسعيد في مختلف المحافل الرياضية.

وخلال اللقاء، أكد محافظ بورسعيد اعتزازه بتاريخ النادي المصري العريق وما قدمه لاعبوه من إنجازات أسهمت في إسعاد جماهيره، مشيدًا بالدور الكبير الذي قام به قدامى اللاعبين في خدمة الرياضة وتقديم نموذج يُحتذى به للأجيال الجديدة.

كما تناول اللقاء أهمية الاستفادة من خبرات قدامى اللاعبين في دعم قطاع الناشئين ونقل خبراتهم إلى الأجيال الصاعدة.

وأشار المحافظ إلى أن الرياضة تمثل عنصرًا مهمًا في بناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم مختلف الأنشطة الرياضية وتوفير المناخ المناسب لتطويرها.

من جانبهم، أعرب قدامى لاعبي النادي المصري عن تقديرهم لحرص محافظ بورسعيد على التواصل معهم وتقدير جهودهم، مؤكدين استمرار دعمهم للنادي المصري ومساندتهم للأجيال الجديدة من اللاعبين.