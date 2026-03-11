نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام يتفقدان مواقف السيارات ومحطات الوقود

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولات ميدانية وحملات تفتيشية مكثفة على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس ومحطات الوقود، للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الجديدة، بالإضافة إلى متابعة محلات بيع السلع لضمان ضبط الأسعار وتوافرها، وذلك عقب زيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة صباح الثلاثاء.

وقام الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، بجولات تفقدية بمركزي طامية وسنورس، شملت محطات الوقود ومجمعات المواقف، وأعمال إنشاء مدرسة، ومشروعات إصلاح كوبري، حيث التقى المواطنين والسائقين واستمع لمشكلاتهم موجهاً بسرعة حلها. كما وجه بوضع الملصقات والإستيكرات على السيارات لتوضيح التعريفة الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين، فضلاً عن رفع كفاءة المواقف وإنشاء أماكن انتظار وتندات، وزيادة عدد السيارات على بعض الخطوط لحل مشكلة نقص الخدمة.

وعلى هامش الجولة، تفقد نائب المحافظ مشروع إنشاء مبنى جديد بمدرسة عمر بن الخطاب بقرية كفر محفوظ، بتكلفة 14 مليون و527 ألف جنيه، موجهاً بسرعة تلافي ملاحظات الطلاء واستكمال البنية التكنولوجية، بالإضافة إلى تمهيد الطريق المؤدي للمدرسة. كما تابع أعمال إصلاح الانهيار الجزئي بكوبري المزرعة ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال.

وفي مركز ومدينة سنورس، تابع نائب المحافظ محطة وقود ومجمع المواقف، واستمع لمشكلات بعض السائقين المتعلقة بمخالفات سيارات الأجرة، ووجه بتجهيز دورات مياه لائقة بالموقف، والحفاظ على النظافة العامة، مع التأكيد على وضع الملصقات والإستيكرات الخاصة بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى على السيارات والمواقف.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بخطوط السير وعدم تقسيمها، مؤكدًا عدم دفع أي مبالغ إضافية بخلاف التعريفة الرسمية، ودعا المواطنين للإبلاغ عن المخالفات على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ 2168041 و2168042 و2168043، أو الخط الساخن 114 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق نفسه، شارك اللواء حازم محمد عزت، سكرتير عام المحافظة، في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس برئاسة وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود والمواقف، فيما قام اللواء هشام عبد السميع الشيمي، السكرتير المساعد، بجولات على مواقف السيارات ومحلات بيع السلع بمركزي يوسف الصديق وأبشواي للتأكد من الالتزام بالأسعار والتعريفة الجديدة، بحضور ممثلي حماية المستهلك وسلامة الغذاء والرقابة التموينية ومسؤولي مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قام فريق وحدة المتابعة الميدانية برئاسة الأستاذ سيد صلاح بعدة حملات على مواقف سيارات الأجرة بمنطقتي السد العالي والصوفي بمدينة الفيوم، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة على الخطوط المختلفة، شملت مواقف سيلا، العدوة، مطرطارس، أبشواي، العجميين، جردو وطبهار، مع التنبيه على السائقين بالالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة.

وأكدت المحافظة استمرار حملات المرور والمتابعة على جميع المواقف لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط السير وحفظ حقوق المواطنين.

وجاءت هذه الإجراءات عقب ارتفاع أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات، وفق بيان الوزارة الصادر الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: 24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا سابقًا.

بنزين 92: 22.25 جنيهًا بدلًا من 19.25 جنيهًا.

بنزين 80: 20.75 جنيهًا بدلًا من 17.75 جنيهًا.

السولار: 20.50 جنيهًا بدلًا من 17.5 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا/م3 بدلًا من 10 جنيهات.