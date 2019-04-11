مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان بطلب أمريكي وأوروبي

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دعت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع للمجلس من أجل مناقشة تطورات الوضع في السودان.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا دعت إلى عقد جلسة مغلقة لمناقشة الوضع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله.

وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جوناثان ألن إن الدول التي تطالب بعقد الاجتماع تشعر بالقلق إزاء التطورات في السودان بما في ذلك إغلاق المطارات والمجال الجوي وحظر التجوال لمدة شهر.

وقال آلن إن هناك ضرورة لعملية انتقال أسرع كثيرا من خطة العامين التي اقترحها الجيش السوداني.