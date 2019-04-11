محكمة سويسرية تبرئ محاميا ألمانيا من تهم التجسس الاقتصادي

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قضت محكمة في زيوريخ، اليوم الخميس، بتبرئة محام ألماني بارز من تهمة التورط في أنشطة تجسس اقتصادية ضد سويسرا على خلفية كشفه لخطة احتيال ضريبي أوروبية كبرى.

وكان ممثلو الادعاء شددوا على أن المحامي إيكارت سايت، واثنين من الموظفين السابقين ببنك "جيه سافرا ساراسين" السويسري حصلوا بصورة غير قانونية على معلومات سرية من البنك وقاموا بإيصالها إلى السلطات الألمانية.

وتركزت المعلومات على ما يسمى بخطة "Cum-Ex" لتجنب ضريبة أرباح رأس المال، وهي واحدة من أكبر الفضائح الضريبية بألمانيا وتصل قيمتها إلى الملايين من اليورو.

ورغم أن المحكمة السويسرية برأت سايت من تهمة التجسس، فقد فرضت عليه غرامة لانتهاكه قانون البنوك. وجرى تعليق العقوبة بانتظار المزيد من التدقيق.

وفي أعقاب صدور الحكم، وصفه سايت بأنه "قذر". ويعتزم محاميه الطعن عليه.

كما تم فرض عقوبات مالية على الموظفيْن السابقين، وهما أيضا مواطنان ألمانيان.