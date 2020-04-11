 ضبط ٢٣ شخص حاولوا منع دفن سيدة توفت بكورونا في الدقهلية - بوابة الشروق
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ضبط ٢٣ شخص حاولوا منع دفن سيدة توفت بكورونا في الدقهلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
 مصطفى عطية:
نشر فى : السبت 11 أبريل 2020 - 10:29 م | آخر تحديث : السبت 11 أبريل 2020 - 10:29 م

اعلنت وزارة الداخلية أنه تم القبض على ٢٣ شخص من قرية" شبرا البهو" محاولتهم منع إجراءات دفن سيدة توفت نتيجة إصابتها بفيروس الكورونابالدقهلية .
وقال الوزارة في بيان لها انه بتاريخ اليوم قام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية " شبرا البهو " بمحافظة الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس " كورونا " المستجد إستجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع إنتشار المرض حيث تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وجارى العرض على النيابة العامة.
وتؤكد وزارة الداخلية تصديها بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتى تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة .

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