عبدالعاطي: مشكلة مفاوضات سد النهضة تتمثل في عدم الثقة.. والجانب الإثيوبي يهرب من الاتفاق والالتزام

شدد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على أهمية استمرار حسن النية والقدرة على الوصول لاتفاق بملف سد النهضة حتى آخر لحظة، منوهًا في الوقت نفسه إلى أهمية عدم وضع متخذ القرار تحت ضغط أو فرض أي قرار عليه.

وعلق عبدالعاطي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، على أخبار التهويل من تعرض مصر لشح المياه واندثار الزراعة عقب الملء الثاني لسد النهضة، قائلًا: «أناس سطحيون ويهولون الأمور، ونحن جاهزون للتعامل مع كل المشكلات».

وذكر أن المشكلة في مفاوضات سد النهضة تتمثل في عدم الثقة، مستشهدًا بتصرف إثيوبيا العام الماضي بعدم إبلاغ السودان بفتح بوابات السد وإخراجها مياه بها نسبة عكارة، خلال شهر نوفمبر الماضي.

ولفت وزير الري إلى أن السودان تواصل مع الجانب الإثيوبي لمعرفة سببها، معلقًا: «قالوا لا توجد عكارة وأنا حر ولو تريد تبادل البيانات نوقع اتفاقًا، وهذا العام يقولون نريد تبادل البيانات دون اتفاق وهو أمر مرفوض».

وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي يهرب من الاتفاق والالتزام بملف سد النهضة ولا يريد الوساطة الدولية، متوجهًا بسؤال لإثيوبيا: «هل تريد الإقليم في مشكلات وحالة تربص؟».

وعن تعرض الإقليم لحرب مائية، قال عبدالعاطي، إن «الحرب كلمة صعبة لا يمكن تحييدها، فضلًا عن أنها قرار صعب ويجب ألا نضطر للجوء إليه»، موضحًا أنها تكون مسبوقة بأدوات تصعيدية واستنفاذ لخطوات عدة سواء خطوات تفاوض أو جهات دولية تقدم الشكوى لها.