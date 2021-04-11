انتخابات رئاسية في تشاد اليوم وتوقعات بفوز الرئيس ديبي بولاية سادسة

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يتوجه الناخبون في تشاد إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لاختيار رئيسهم، وسط توقعات بأن يفوز الرئيس المخضرم إدريس ديبي بفترة سادسة في منصبه.

ويتنافس ستة مرشحين آخرين أمام ديبي هذا العام، ولكن يُنظر إلى واحد منهم فقط، وهو رئيس الوزراء السابق باهيمي باداك ألبرت، على أنه منافس حقيقي.

ويعني هذا أن أمام المعارضة فرصة ضئيلة للإطاحة بديبي، الذي يحكم قبضته على السلطة منذ نحو 30 عاما.

وشهدت فترة الاستعداد للانتخابات حملة قمع ضد الاحتجاجات التي قادتها النقابات العمالية وأنصار المعارضة والنشطاء الحقوقيون، الذين نظموا تظاهرات أسبوعية ضد تولي ديبي المنصب لفترة جديدة.

ودفعت أعمال العنف بعض الشخصيات المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات. كما تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص.

وقد وصل ديبي إلى السلطة في انقلاب وقع عام 1990 ضد الديكتاتور حسين حبري.

وبسبب المساعدة التي قدمها في القتال ضد الإسلامويين في منطقة الساحل، وخاصة في مالي والنيجر، فإن قائد الجيش السابق يحظى بتقدير كبير في فرنسا ولدى رؤساء دول منطقة الساحل.

إلا أن ديبي فقد الدعم إلى حد كبير بين مواطنيه، فقد أدى سوء الإدارة والفساد والمحسوبية وانخفاض أسعار النفط إلى تفاقم الفقر بشكل كبير.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإن تشاد هي ثالث أفقر دولة في العالم.