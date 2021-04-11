الفلبين وأمريكا تناقشان التواجد الصيني في بحر الصين الجنوبي

أجرى كبار مسؤولي الدفاع في الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية، مباحثات، اليوم الأحد، شملت بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حيث تم رصد عدد كبير من السفن الصينية مؤخرا.

وجاء في بيان أمريكي أن وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا، ونظيره الأمريكي لويد أوستن، "ناقشا التواجد الأخير لسفن بحرية صينية في منطقة شعب وايت صن المرجانية".

وكانت السلطات الفلبينية قد رصدت في مارس الماضي أكثر من 200 سفينة صينية في منطقة شعب وايت صن المرجانية، أحد المناطق في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بين مانيلا وبكين.

وكانت الصين قد قالت سابقا إن السفن تقوم بمهام صيد.

وجاء في بيان صادر عن الفلبين بشأن الاجتماع "تتطلع الدولتان لإتمام تدريب باليكاتان، الذي جرى إلغاؤه العام الماضي. وأشار الوزير أوستن إلى أهمية اتفاقية القوات الزائرة، وأعرب عن أمله في استمرارها. وأكد الوزير لورينزانا التزامه بمناقشة المسألة مع الرئيس، حيث إنه المنوط به الموافقة الأخيرة".

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، قد أعلن إنهاء اتفاقية القوات الزائرة العام الماضي، لكنه منذ ذلك الحين علق قرار الانهاء مرتين.

ويذكر أن اتفاقية القوات الزائرة، التي تم التوقيع عليها عام 1998، تنص على قواعد لزيارة وتدريب القوات الأمريكية في الفلبين.