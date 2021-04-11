أموتو يقود هجوم المصري أمام الجونة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجهاز الفنى للمصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر، عن تشكيلة فريقه لمواجهة فريق الجونة فى الاسبوع 19 من مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الاسكندرية.

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى : احمد مسعود.

خط الدفاع : كريم العراقى ، احمد شوشة ، عمرو موسى ، حسن على.

خط الوسط : أحمد رفعت ، ٱيزي ايميكا ، سعيدو سينبوري ، محمد جريندو ، عمر كمال عبد الواحد.

خط الهجوم : أوستين أموتو.

البدلاء : عصام ثروت احمد شديد قناوى اسلام صلاح احمد جمعه مصطفى سلطان محمد عنتر حجاج عويس اسلام عطية كازادى كاسينجو