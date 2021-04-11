ليلى علوي: «ست الهوانم» موجودة في كل بيت

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بردود الأفعال بشأن حكاية "ست الهوانم" من مسلسل "زي القمر"، وذلك عقب انتهاء عرض الحكاية.

وقال ليلى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، "مع نهاية حلقات حكاية ست الهوانم، أتمنى أن يكون العمل قد أعجبكم ولمستم خلاله اختلافا وقيمة فنية وإضافة"، مضيفة أنها تابعت ردود أفعال المشاهدين الإيجابية عن الحكاية، وحجم الحب والدعم الذي لمسته من خلال ردود الأفعال، مما يشجعها على تقديم المزيد من الأعمال الهادفة.

وتابعت أن "ست الهوانم" موجودة في كل بيت وفي كل أسرة، مضيفة : " وكنت بشوف منها تفاصيل في كل ست بقابلها بجدعنتها وطيبتها وحبها وتفانيها" .

ووجهت ليلى علوي الشكر للجهة المنتجة لمسلسل "زي القمر" ولفريق العمل، مشيرة إلى أن المسلسل قدم شخصيات نسائية متعدد من خلال حلقاته المختلفة عن المرأة المصرية، وهو أمر صعب للغاية، ولكن تم تنفيذه بكل حرفية.