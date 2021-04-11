إغلاق 10 مساجد مؤقتا في السعودية بسبب كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، اليوم الأحد، 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 63 يوماً 552 مسجداً تم فتح 526 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم إغلاق 4 مساجد في منطقة جازان، و3 مساجد في منطقة مكة المكرمة، ومسجد واحد في كلٍ من منطقة الرياض ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 7 مساجد، ثلاثة منها في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة الحدود الشمالية ومسجد واحد في كل من منطقتي عسير والباحة، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.