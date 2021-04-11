الهند تحظر تصدير ريمديسيفير وسط ارتفاع في إصابات كورونا

أعلنت الهند أنها حظرت تصدير حقن عقار "ريمديسيفير" المضادة للفيروسات ومكوناته الدوائية الفعالة حتى يستقر وضع جائحة "كوفيد-19" في البلاد.

وذكرت الحكومة الهندية، في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد، "تشهد الهند ارتفاعًا حادًا مؤخرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مفاجئ في الطلب على حقن عقار (ريمديسيفير) المستخدم في علاج مرضى (كورونا)"، لافتة إلى وجود زيادة أخرى محتملة في طلب العقار خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الحكومة أنه لضمان إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على "ريمديسيفير"، فإنه قد طُُلب من الشركات المصنعة للعقار إظهار تفاصيل على مواقعهم الإلكترونية بشأن وكلاء البيع والموزعين التابعين لهم.

وينتج العقار سبعة شركات هندية بموجب اتفاقية ترخيص طوعية مع شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الولايات الهندية قد أبلغت عن وجود ارتفاع في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفعها إلى التفكير في فرض حالات إغلاق جزئي وإعادة تطبيق القيود.

وعلى الرغم من أن حملة التطعيم في الهند تمضي قدمًا بأقصى سرعة، إلا أن العديد من الولايات قد اشتكت من انخفاض مخزون اللقاحات، حتى أن البعض يشتكي من أنها قد نفذت تقريبًا.