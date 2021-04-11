ميركل تؤيد مقترح رئيس حزبها الخاص بالإغلاق المرحلي لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تأييدها لمقترح رئيس حزبها المسيحي الديمقراطي، ارمين لاشت، الداعي إلى فرض إغلاق مرحلي لمواجهة الموجة الثالثة لوباء كورونا.

وقالت ميركل، وفقا لما نقله عنها مشاركون في اجتماع مغلق لقادة التحالف المسيحي، اليوم الأحد إنه يجب كسر النمو الأُسِّي لحالات عدوى كورونا مشيرة إلى أن لاشت وصف هذا الإجراء بإغلاق الجسر.

كان لاشت، الذي يترأس أيضا حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، اقترح ما يعرف ب"إغلاق الجسر" والرامي إلى اجتياز الفترة الحالية لحين إظهار حملة التطعيم تأثيرا أقوى مما هو عليه الآن في مواجهة الجائحة.

ونقل المشاركون في الاجتماع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن ميركل قولها إن " المسألة تدور حول جسر نحو المزيد من الحياة الطبيعية ويجب أن يكون الجسر قصيرا". وقد قيم الحاضرون تصريحات ميركل على أنها تأييد صريح لرئيس حزبها، وذكرت ميركل أن جسر القيود يجب أن يكون قصيرا بقدر الإمكان وأضافت أن هذا هو السبب في ضرورة التعامل بشكل حازم.

وذكر مشاركون آخرون في الاجتماع أنه تم رفع مطالبة تنادي بعدم الانتظار للبدء في التدابير المقيدة عند وصول معدل الإصابة الأسبوعي لكل مئة ألف نسمة إلى 100 بل مع وصوله إلى 50، ونوه المشاركون إلى أن وجهة نظر ميركل في أن وضع كورونا مأساوي، نالت دعما كبيرا.

وأشارت ميركل إلى أن الهدف يتمثل في الربط بين خطوات الفتح والاختبارات.

كان رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، رالف برينكهاوس، أعلن قبل بدء المشاورات أنه سيتم الحديث مع المستشارة حول الخطط الخاصة بوضع قاعدة موحدة على مستوى ألمانيا خاصة بقانون الحماية من العدوى بالإضافة إلى بحث ملف السياسة الخارجية.