ميركل تؤيد مقترح رئيس حزبها الخاص بالإغلاق المرحلي لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن تأييدها لمقترح رئيس حزبها المسيحي الديمقراطي، ارمين لاشيت، الداعي إلى فرض إغلاق مرحلي لمواجهة الموجة الثالثة لوباء كورونا.

كان لاشيت، الذي يترأس أيضا حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، اقترح ما يعرف ب"إغلاق الجسر" والرامي إلى اجتياز الفترة الحالية لحين إظهار حملة التطعيم تأثيرا أقوى مما هو عليه الآن في مواجهة الجائحة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مشاركين في اجتماع مغلق لقادة التحالف المسيحي، اليوم الأحد أن ميركل طالبت في الوقت نفسه بأن يكون جسر القيود قصيرا بقدر الإمكان وأضافت أن هذا هو السبب في ضرورة التعامل بشكل حازم.

وأشارت ميركل إلى أن الهدف يتمثل في الربط بين خطوات الفتح والاختبارات.

وحسب المعلومات التي وردت إلى (د.ب.أ)، فإنه لم يتم خلال الجلسة مناقشة موضوع مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار حتى الآن.

كان رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، رالف برينكهاوس، أعلن قبل بدء المشاورات أنه سيتم الحديث مع المستشارة حول الخطط الخاصة بوضع قاعدة موحدة على مستوى ألمانيا خاصة بقانون الحماية من العدوى بالإضافة إلى بحث ملف السياسة الخارجية.

وثمة حالة من الترقب الكبير لظهور المرشحين المحتملين للتحالف لمنصب المستشار، وهما لاشيت ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، حيث سيتحدث كلاهما عن موضوع " كيف نشكل المستقبل".