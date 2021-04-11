إندونيسيا تسجل 4127 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، تسجيل 4127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في البلاد - في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا) اليوم الأحد - أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى مليون و566 ألفًا و995 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 42 ألفًا و530 حالة وفاة.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس في إندونيسيا ليصل إلى مليون و414 ألفًا و507 أشخاص، فيما ما تزال هناك 109 آلاف و958 حالة نشطة.

يذكر أن حصيلة إندونيسيا من إصابات ووفيات فيروس كورونا هي الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا.