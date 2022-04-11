وزير الري يبحث مع سفير طاجيكستان سُبل تعزيز التعاون بين البلدين بمجال الموارد المائية

مناقشة خطة عمل «الائتلاف الدولي للمياه والمناخ» وحشد الدعم الدولى للائتلاف





التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بالسفير ضراب الدين قاسمى سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة؛ لمناقشة سُبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

ورحب الدكتور عبد العاطى بالسفير، لافتا إلى امتلاك البلدين للعديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين، مع تأكيد أهمية النظر في إعداد مذكرة تفاهم تشمل كل مجالات التعاون المقترحة بين البلدين.

ومن جهته، عبر السفير الطاجيكى عن شكره للدكتور عبد العاطى، مشيراً إلى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كل المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية، ومشيداً بالطفرة الكبيرة التي شهدتها المنظومة المائية في مصر خلال السنوات الماضية.

واستعرض السفير الطاجيكى الترتيبات التى تقوم بها دولة طاجيكستان لاستضافة "مؤتمر دوشانبي للمياه" فى شهر يونيو ٢٠٢٢ ، حيث ذكر الدكتور عبد العاطى أنه سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلاً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض الدكتور عبد العاطى موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة الطاجيكية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين ، مع التأكيد على أهمية إبراز الترابط الهام بين المياه والمناخ خلال هذه الفعاليات وغيرها من الفعاليات الدولية.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى الجهود التي تبذلها وزراه الموارد المائية والرى للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمزمع عقده بنيويورك في شهر مارس ٢٠٢٣ ، حيث تعكف الوزارة على إعداد تقرير إقليمي يعبر عن تحديات الدول التي تعاني من الندرة المائية وكذا وضع عدد من التوصيات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بتلك الدول، ومن الجدير بالذكر أن دولة طاجكستان تعد أحد منسقي المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وتباحث الدكتور عبد العاطى والسيد قاسمى حول خطة عمل "الائتلاف الدولي للمياه والمناخ" ، حيث استعرض الدكتور عبد العاطى مساهمات مصر فى الائتلاف، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الإفريقية فى كل المبادرات الدولية مثل هذا الائتلاف الهام، وحشد الدعم الدولى للإئتلاف خلال مؤتمر المناخ القادم.

الجدير بالذكر أن "الائتلاف الدولي للمياه والمناخ" يضُم في عضويته فريق رفيع المستوى أبرزهم رئيسى دولتى طاجيكستان والمجر، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف، ويُعد الائتلاف أحد المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه ، ويعمل هذا الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأطلع الدكتور عبد العاطى، السفير الطاجيكى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للري الحديث، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها، مشيراً لتطلع مصر للتعاون وتبادل الخبرات مع طاجيكستان في هذه المجالات.