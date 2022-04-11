الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملة المداهمات والاعتقالات بالضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة المداهمات والاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، وتصدرت مُحافظة نابلس الشمالية، القريبة من جنين، الاعتقالات وخاصة بعد إطلاق نار على مُستوطنين إسرائيليين كانا في طريقهما إلى قبر يوسف الليلة الماضية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، في تصريحات صحفية اليوم، إن عدد المعتقلين بلغ 17، بينهم سبعة مواطنين من مُحافظة نابلس، ومن ضمن هؤلاء، الأسير المُحرر عزمي منصور، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين، بينهم الأسير المحرر مصطفى عيد ذيب جواد من محافظة جنين، التي ينتمي لها منفذ عملية تل أبيب يوم الخميس الماضي، وهي عملية تسببت في زيادة مُداهمات الاحتلال والاعتقالات والاغتيالات أيضًا بمخيم جنين خاصة.

وفي مُحافظة الخليل الجنوبية، تم اعتقال خمسة مواطنين فلسطينيين، فيما تم اعتقال الأسير المحرر علي عصام سياغة (23 عاما)، من بلدة سلواد بمحافظة رام الله الواقعة وسط الضفة الغربية، فيما تم اعتقال آخر من مُخيم طولكرم.