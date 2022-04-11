هرنانجومز يقود يوتا جاز للفوز على بليزرز في الدوري الأمريكي للسلة

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سجل خوان هرنانجومز 22 نقطة ليقود فريقه يوتا جاز للفوز على بورتلاند ترايل بليزرز 111 / 80 خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وبهذا الفوز احتل يوتا المركز الخامس في المجموعة الغربية وسيواجه دالاس مافريكس في الدور الافتتاحي من الأدوار الاقصائية.

وكان مافريكس فاز على سان أنطونيو سبيرز 130 / 120 في ذات اليوم أيضا، ولكن نجم الفريق لوكا دونسيتش خرج مصابا.

وأضاف رودي جوبرت 18 نقطة و13 متابعة لفريق يوتا جاز، بينما لم يشارك هداف الفريق دونوفان ميتشيل في المباراة كما غاب أيضا بويان بوجدانوفيتش الذي يتعافى من إصابة في ربلة الساق اليسرى.

يذكر أن يوتا جاز تغلب على ممفيس جريزليس في الدور الافتتاحي من الأدوار الاقصائية في الموسم الماضي، ولكنه خسر بعدها أمام لوس أنجليس كليبرز.

وكان بورتلاند، الذي وصل للأدوار الاقصائية في المواسم الثمانية الأخيرة، خرج بالفعل من سباق التأهل للأدوار الاقصائية هذا الموسم، وأنهى الموسم متلقيا الخسارة في 11 مباراة متتالية.

وسجل ريجي بيري 20 نقطة لفريق بليزرز، الذي افتقد لجهود درو إيوبانكس وداميان ليلارد وجوسوف نركيتش وأنفرني سيمونز للإصابة.

وفي بقية المباريات، فاز بوسطن سلتيكس على ممفيس جريزليس 139 / 110، وأورلاندو ماجيك على ميامي هيت 125 / 111، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ديترويت بيستونز 118 / 106.

كما فاز أيضا نيويورك نيكس على تورنتو رابتورز 105 / 94، وشيكاغو بولز على مينيسوتا تمبرولفز 124 / 120، وساكرامنتو كينجز على فينيكس صنز 116 / 109.

وفاز أيضا لوس أنجليس ليكرز على دنفر ناجيتس 146 / 141 بعد الوقت الإضافي، ولوس أنجليس كليبرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 138 / 88، وجولدن ستيت واريورز على نيو أورليانز بيليكانز 128 / 107.