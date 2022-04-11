الأمن العراقي يحبط محاولتي تهريب نفط في بغداد والبصرة



أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، إحباط محاولتي تهريب نفط من خلال إحداث ثقب في أنابيب ناقلة للنفط ، وتم ضبط مواقع ومحطات للمتاجرة والتلاعب بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية في بغداد والبصرة.



وذكرت الوكالة في بيان أنها "تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة ضمن محافظتي بغداد والبصرة، تمكنت مفارز الوكالة من إحباط عملية تهريب للنفط من خلال احداث ثقب في أحد الانابيب الناقلة ضمن محافظة البصرة بعد الاشتباك مع العصابة المسلحة المنفذة لذلك والتي لاذ أفرادها بالفرار تاركين خلفهم شاحنة تريلة محورة إلى خزان نفطي مغطاة بمادة الرمل لغرض التموية ومازال البحث جاريا عنهم".



وذكر البيان أن وكالة الاستخبارات أحبطت "محاولة خرق للأنبوب الناقل للنفط ضمن محافظه بغداد في منطقة النهروان /جنوب شرقي بغداد/ وضبط موقعين للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية يضم صهاريج وخزانات وحاويات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية وتم التعامل معها أصوليا وإتخاذ الإجراءات القانونية.



واختتم البيان: "كذلك تمكنت وكالة الاستخبارات من ضبط محطة في محافظة بغداد منطقة الشعلة تقوم بالتلاعب بالعدادات والمضخات النفطية داخل المحطة، كما تم ضبط محطة وقود ضمن محافظة البصرة تقوم بعملية المتاجرة بالمشتقات النفطية بصورة غير قانونية وبالجرم المشهود، حيث تم ضبطها أصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".