استمرار تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع استقرار تدفق الإمدادات من روسيا

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين لليوم السابع على التوالي، في ظل مؤشرات على استقرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا وتحسن أحوال الطقس في أجزاء من القارة الأوروبية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الطلبيات على شحنات الغاز الطبيعي الروسي الواردة عبر خطوط الأنابيب المارة بالأراضي الأوكرانية ارتفعت، لكنها مازالت أقل من الطاقة التشغيلية القصوى لخطوط أنابيب النقل، فيما استمر تشغيل خط يامال-أوروبا بشكل عكسي لنقل الغاز من ألمانيا إلى بولندا ،وليس من روسيا إلى ألمانيا عبر بولندا كما هو المعتاد. كما استمر تدفق الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق ، مستقرا عند مستويات عالية.



وفي حين وافق الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي على فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا وهي المرة الأولى التي تصل فيها العقوبات الأوروبية إلى قطاع الطاقة الروسي، فإن واردات الغاز الروسي مازالت بعيدة عن العقوبات الأوروبية ضد موسكو بسبب غزو أوكرانيا.



من ناحيتها ،قالت كادري سيمون مفوضة الطاقة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لديه خطة طوارئ لمساعدة أوكرانيا ومولدوفا بضخ إمدادات من الغاز إليهما في حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، واضطراب إمدادات الغاز القادمة من روسيا إلى الدولتين.



وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التعامل مع روسيا حاليا باعتبارها شريكا موثوقا فيه، وأن اضطراب الإمدادات القادمة منها قد يحدث في أي وقت.



وتراجع سعر عقود الغاز الهولندي القياسية بنسبة 2ر2% إلى 59ر101 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل في تعاملات بورصة أمستردام. كما تراجع سعر الغاز البريطاني بنسبة 9ر3%.



يأتي ذلك فيما تشير التوقعات استمرار الإنتاج المنخفض للكهرباء من طاقة الرياح في ألمانيا خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما يؤدي لزيادة الطلب على الغاز، رغم اقتراب نهاية موسم الطلب على وقود التدفئة في فصل الشتاء بأوروبا.