المبعوث الأممي يبحث مع الحوثيين مسار الهدنة وسبل إنهاء حرب اليمن

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الإثنين، مع جماعة الحوثي، مسار الهدنة وسبل إنهاء الحرب في البلاد.



وقالت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين إن "وزير الخارجية في حكومة الجماعة هشام شرف التقى اليوم بصنعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج".



وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية ومنها ما يتعلق بالهدنة وجهود إيقاف العدوان على اليمن، بحسب الوكالة.



وخلال اللقاء، أكد شرف للمبعوث الأممي "على ضرورة تفهم العالم لمظلومية الشعب اليمني وصموده في مواجهة العدوان والحصار الشامل".



وأضاف وزير الخارجية في حكومة الحوثيين أن "القيادة في صنعاء أكدت مراراً أن يدها ممدودة وما تزال، نحو السلام العادل والمشرف للشعب اليمني".



ولفت شرف إلى أن"الجدية في إظهار نوايا السلام من قبل الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) وفي المقدمة السعودية والإمارات لا بد أن تترجم إلى خطوات عملية وملموسة يشعر بها أبناء الشعب اليمني الذي يعاني من أسوأ كارثة إنسانية".



وطالب شرف بعدم عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة، وإعادة فتح مطار صنعاء دون أي عراقيل لوجيستية أو بيروقراطية أمام حركة الرحلات التجارية، والمدنية وتنقل المواطنين اليمنيين.



كما طالب المسؤول الحوثي"بالاهتمام بإعادة صرف مرتبات كافة موظفي الدولة دون استثناء، بما يسهم في رفع المعاناة عن كادر الدولة الذي حرم من حقه في الراتب لسنوات عديدة".



من جانبه، أشار المبعوث الأممي إلى أن هناك فرصة لتثبيت الهدنة المؤقتة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار شامل، وصولاً إلى تسوية سياسية سلمية.



وأكد جروندبرج أن الشعب اليمني يستحق كل الدعم بعد المعاناة التي عانى منها، وفق الوكالة.



ووصل المبعوث الأممي في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه في شهر آب/اغسطس الماضي.



وخلال الزيارة ، ستتناول مباحثات المبعوث الأممي مع قيادة جماعة الحوثي، سبل ترسيخ الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا لمدة شهرين، وإقناع الجماعة بالدخول في مشاورات مباشرة مع الحكومة اليمنية لحل أزمة البلاد.