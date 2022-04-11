استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأسواق الجملة.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز نحو 20 ألف جنيه.

كما استقر سعر حديد بشاي 20 ألف جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 20 ألف جنيه.

وسجل سعر حديد العتال نحو 19700 جنيه.

كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 19700 جنيه.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 19700 جنيه.

• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1380 جنيها.

كما استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1350 جنيها.

وتراجع سعر أسمنت لافارج 5 جنيهات ليسجل 1370 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1350 جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1375 جنيها.

وسجل سعر أسمنت السويدي 1410 جنيهات.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1350 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان، حسب الكميات المتوفرة من المنتج بالأسواق.