 روسيا تتوعد بالرد على طرد دبلوماسييها وموظفي سفارتها في كرواتيا - بوابة الشروق
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روسيا تتوعد بالرد على طرد دبلوماسييها وموظفي سفارتها في كرواتيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 4:39 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 4:39 م

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها سترد بالشكل المناسب على طرد 18 دبلوماسيا روسيا و6 من موظفي سفارتها لدى كرواتيا.

وقالت زاخاروفا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين: "روسيا سترد بالشكل المناسب".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتية، في بيان، أنها أبلغت السفير الروسي اليوم بتخفيض عدد الدبلوماسيين والإداريين في السفارة الروسية، وطلبت من 18 دبلوماسيًا و6 موظفين إداريين في السفارة الروسية مغادرة البلاد، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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