القاهرة تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بعباس العقاد

شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال، على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع العاصمة، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها.

كما شدد محافظ القاهرة، على رفع كفاءة النظافة بالشوارع ومراجعة الإنارة وإزالة التعديات على الأرصفة واتاحتها للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، قام حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع شرطة المرافق، والإشغالات وإدارة المحلات والمتابعة الميدانية بالحي بحملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، على الشوارع والمقاهي المخالفة بمنطقة عباس العقاد تم خلالها رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وإخلاءه من الباعة الجائلين، كما تم تحرير 30 محضر إشغال طريق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه محافظ القاهرة، بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات خاصة خلال الفترة التى تسبق عيد الفطر وأثناء العيد لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.