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ولي العهد السعودي يبحث مع السيناتور جراهام عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك

الرياض (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 11:55 م

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي جراهام، الذي يزور المملكة حاليا، "عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن الأمير محمد بن سلمان اجتمع في جدة، اليوم الثلاثاء، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور جراهام.

وأضافت "واس" ان ولي العهد السعودي وجراهام استعرضا "خلال الاجتماع علاقات الصداقة بين البلدين، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

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