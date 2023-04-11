سفير بيلاروسيا بالقاهرة: يجرى الإعداد لعقد عدة اجتماعات هامة مع المسئولين المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف أن عام 2023 شهد اتجاها إيجابيا في الاتصالات مع مصر في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ويتم حاليا الإعداد لتنظيم عدة اجتماعات هامة، معبرا عن تطلعه للإعداد لعقد الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى للحوار السياسي والتعاون الثنائي على مستوى وزيري خارجية كلا البلدين؛ وهذا الحوار يعد مهما وضروريا في ضوء الوضع الدولي الراهن.

وقال السفير إنه من المتوقع زيارة وفد بيلاروسي القاهرة مطلع شهر مايو المقبل، للمشاركة في الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المصرية–البيلاروسية الخاصة بالتعاون في المجال الصناعي، والتي ستشارك فيها كبرى الشركات المصرية والبيلاروسية، لمناقشة سبل دعم التعاون في المجال الصناعي، من بينها آفاق إقامة مشروعات جديدة.

وأوضح السفير أنه يتم الإعداد لعقد الدورة السابعة للجنة التجارة المصرية–البيلاروسية المشتركة هذا العام، لبحث سبل دعم التجارة والاقتصاد، والقضاء على معوقات تدفق التجارة الثنائية، والتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والتعليم العالي والسياحة والكيمياويات والأدوية واللوجستيات وغيرها.

وأضاف السفير أن برلمان الشباب التابع للجمعية الوطنية لبيلاروسيا عقد أول مؤتمر "فيديو كونفرانس" مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالبرلمان المصري، معبرًا عن اعتقاده أن مثل هذا الحوار والتواصل بين القادة الشباب سيسهم بشكل كبير في تعزيز وتكثيف العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية؛ متابعًا: "نخطط لعقد المزيد من هذه اللقاءات، سواء في القاهرة أو مينسك، لمناقشة القضايا الهامة التي تخص الشباب والتعليم العالي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحالية".

وأفاد سفير بيلاروسيا بالقاهرة بأن هناك اتجاهًا للتوسع في المشاركة في المعارض الدولية، من المعرض الزراعي "بيلا أرجو 2023" الذي سوف يُقام خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو المقبل، وستتم دعوة رجال الأعمال المصريين للمشاركة فيه، وكذلك يتم التخطيط لتنظيم الجناح الوطني لبيلاروسيا في معرض "فوود إفريقيا 2023" بالقاهرة، كما يُتوقع مشاركة بيلاروسيا في معارض أخرى مثل "مشروعات مصر 2023" و"ماكتيك 2023" و"آيديكس 2023" وغيرها.

وأكد السفير أن بلاده تولي اهتمامًا بدعم التعاون للإنتاج المشترك لحافلات الغاز والحافلات ذات المحركات الكهربائية والورش المتنقلة والصوامع ومجففات الحبوب وقطع الغيار للمعدات المختلفة، في ضوء أن هذه المشروعات تتوافق مع المتطلبات المصرية الصديقة للبيئة وتوفير الأمن الغذائي، مشيرًا إلى إمكانية قيام بيلاروسيا بمساعدة مصر في تحديث المؤسسات الصناعية في مجالات المعدات البصرية والإنتاج المعتمد على التكنولوجيا الفائقة ومعالجة المياه والرقمنة.

وأوضح السفير أن أهم المشروعات المقامة حاليا في مجالي الزراعة والصناعة هي خطوط إنتاج الجرارات والشاحنات واللوادر، وقد ارتفعت نسبة المكون المحلي لعدد من الطرز، ويعمل الجانبان المصري والبيلاوسي على تحسين جودة الإنتاج وتوسيع شبكة الخدمة.

وأكد السفير أن بيلاروسيا مهتمة باستكشاف الفرص الفريدة للاستثمار ونقل التكنولوجيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأن مصر تعد بوابة إفريقيا والشرق الأوسط، متوقعًا أن تنتج عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فوائد على التعاون بين البلدين.

وعن التعاون العلمي، قال سفير بيلاروسيا بالقاهرة إن وفدًا من الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، برئاسة النائب الأول لرئيس الأكاديمية، بحث خلال زيارته للقاهرة في مارس الماضي مع عدد من المؤسسات البحثية في مصر، من بينها الهيئة العربية للتصنيع والمركز القومي للبحوث ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا، سبل دعم التعاون في مجالات معالجة المياه، والزراعة الذكية، والمعدات الزراعية الحديثة، وإعادة تدوير النفايات الصناعية.