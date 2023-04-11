محافظ جنوب سيناء يكرم المتفوقين في البطولات الرياضية والأنشطة المدرسية

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء، المتفوقين رياضيًا من أبناء المحافظة والحاصلين علي ترتيب رياضي على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الدعم والتحفيز والتشجيع علي التفوق ي المجالات المختلفة.

حيث كرم الطالبة إسراء جودة سيد، لحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية للمصارعة النسائية، والتي شاركت فيها ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي مرحلة واعدين مصارعة، وجرى اختيارها لأداء اختبارات الانضمام للمنتخب القومي للمصارعة.

وأشاد المحافظ بمستوى اللاعبة، مؤكدًا على دعمه الكامل لها، ومساندتها باعتبارها ممثلة عن جنوب سيناء في المنتخب القومي.

كما كرم المحافظ الحاصلين على المراكز المتقدمة من أبناء المحافظة المشاركين في مسابقة الأنشطة المدرسية على مستوى الجمهورية، والتي شهدت مسابقات أفضل قطعة فنية عن التغيرات المناخية، وأفضل قطعة فنية عن حرب السادس من أكتوبر، وأفضل بحث عن التغيرات المناخية، والإذاعة المدرسية، للعام الدراسي 2022 / 2023.

وأوضح المحافظ أنه يثمن كافة الجهود المبذولة لتنمية الوعي العام لأبناء المحافظة من الطلاب، وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء، ونشر قيم التسامح والاعتدال، وقبول الآخر، وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين علي الابتكار في كافة المجالات تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030 .

كما كرم المحافظ عددًا من مديري المدار، والمعلمين المتميزين علي مستوى المحافظة، في اطار حرص المحافظ علي تكريم أفضل معلم وأفضل مدير مدرسة على مستوى المحافظة شهريًا.