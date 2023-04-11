أستراليا تتوصل لاتفاق مع الصين يمهد الطريق لتسوية النزاع حول رسوم الشعير

توصلت الحكومة الأسترالية إلى اتفاق مع الصين من شأنه أن يؤدي إلى رفع الرسوم المفروضة على واردات الصين من الشعير الأسترالي منذ 2020.



وقال وزيرا الشئون الخارجية والتجارة الأستراليين في بيان مشترك اليوم الثلاثاء إن الاتفاق يوفر "طريقا نحو إنهاء النزاع".



وأوضحت أستراليا إن الصين وافقت على القيام بمراجعة عاجلة للرسوم" خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وخلال هذه الفترة ستعلق أستراليا الإجراءات التي اتخذتها ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية.



وأضافت الحكومة في بيان "إذا لم يتم إلغاء الرسوم في نهاية فترة المراجعة، ستستأنف أستراليا طرح النزاع في منظمة التجارة العالمية".



يذكر أن الصين فرضت رسوما بأكثر من 80% على وارداتها من الشعير الأسترالي في 2020، وهو ما أدى عمليا إلى إغلاق السوق الصينية أمام الإنتاج الأسترالي من الشعير.



وتتهم بكين منتجي الشعير الأستراليين بتلقي دعم حكومة وإغراق سوق الحبوب الصينية بأسعار رخيصة، وهي الاتهامات التي تنفيها كانبرا.



وعندما فرضت الصين الرسوم على الشعير الأسترالي كانت العلاقات بين البلدين متدهورة، على خلفية قرار أستراليا حظر استيراد معدات شبكات الجيل الخامس للاتصالات من شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.