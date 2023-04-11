كولر: كأس مصر عاد إلى بيته

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بدا مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، سعيدا بالتتويج بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخ القلعة الحمراء.

نشر كولر عبر حسابه الرسمي على انستجرام مقطع فيديو وهو يحتفل مع جماهير الأهلي بالفوز والتتويج في مدرجات ستاد القاهرة.

كما نشر المدرب السويسري رسالة التهنئة من الشركة التي تدير أعماله، حيث كتبت "كأس مصر عاد إلى بيته".

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر نسخة الموسم الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بالفوز على بيراميدز (١/٢) مساء الإثنين بعد التمديد للوقت الإضافي.

وصعد كولر لمنصات التتويج مع الأهلي للمرة الثانية منذ توليه المسؤولية مطلع الموسم الجاري، حيث قاد الفريق للفوز على الزمالك بثنائية نظيفة، في كأس السوبر المصري، أوائل أكتوبر الماضي، في مباراة أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.