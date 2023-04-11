أعرب الفنان أحمد فهيم، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل «جعفر العمدة»، وخاصة مشهده بعد اكتشافه لخلع زوجته له منذ 7 أشهر وزواجها من آخر، مرجعًا الأمر إلى فضل الله وتوجيهات مخرج العمل محمد سامي، ونصائحه وإرشاده.

وقال خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الاثنين: «كنت صادقًا مع نفسي وأرسلت مشاعر أتمنى وصولها للجمهور، وضعت نفسي مكان سيد (الشخصية التي يجسدها) وماذا سيكون رد فعله لو فعلت زوجته ذلك».

وأضاف: «ما خرج لم يكن مرتبًا أو بالورقة والقلم، نظرته من البلكونة، وخروجه إلى الشارع، وخروجه من الباب بلهفة، في تلك اللحظة كان بعالم مختلف، مشيته لحد الكوشة وحركة يديه حاجة غير مرتبة ومنحة ربانية».

وتوجه بالشكر إلى «سامي» الذي منحه الفرصة لتقديم هذا المشهد، معربًا عن تقديره لوقوف زملائه إلى جواره، وخروج العمل بهذا الشكل الذي أسعد الجمهور.

وروى أنه شاهد رد فعل الجمهور حول المسلسل أثناء مشاهدتهم له في إحدى المقاهي، معقبًا: «كأنه كأس العالم، الناس متفاعلة وتشجع مشهد الخناقة، كنت عاوز أشوف رد فعل الشارع لأن ده محصلش في مسلسل (البرنس) بسبب كورونا».

وذكر أنه يحاول التعافي من شخصية سيد التي قدمها بالمسلسل، مضيفًا: «أنتم بتكرهوا وداد أنا نستها خلاص وبحاول أتعافى من سيد، عامل لي مشكلة وعايش معايا 3 شهور، عايش في البيت أنا وسيد طول الوقت وكل التركيز على تقمص الشخصية، والنتيجة الحمد لله ظهرت على قدر المجهود».

وأكد أنه توقع نجاح المسلسل؛ بسبب الثقة في قدرات «سامي» الفنية العالية كمخرج وصفه بـ«الكبير والعبقري»، لافتًا إلى أن «كل الشخصيات قائمة على أركان متكاملة وواضحة».

ولفت إلى أن دور «سيد» بمثابة عوض بعد صبر كثير، مستطردًا: «المشاهد أقدمها وأنا بفتكر الأيام الصعبة، والفضل لسامي بعد ربنا لأنه أتاح لي الفرصة أفرد جناحاتي وأعمل اللي عاوزه في الدور ويارب أكون قدرت أقدم حاجة تبسط الناس».

وعن الانتقادات الموجهة للمسلسل، بسبب مشهد اكتشاف خلع زوجته له منذ 7 أشهر، علق: «الدراما تسمح بالمبالغة والأفورة وتقديم شيء خارج الإطار؛ لأنها عالم واسع، حالة النجاح والحالة التصاعدية دليل إن المُشاهد موافق على كل حاجة، والحمد لله الناس مبسوطة والإشادة أكبر من النقد».

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.