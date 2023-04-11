معرض ذاكرة المدينة بالهناجر في احتفال التنسيق الحضاري باليوم العالمي للتراث

يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، معرضا بعنوان "ذاكرة المدينة عمارة وعمران القاهرة 1881 إلى 1954"، وذلك في الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري بمركز الهناجر للفنون في أرض الأوبرا.

المعرض يقام تحت رعاية وزير الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، ويأتي احتفالا باليوم العالمي للتراث، ويمثل نتاج أعمال لجنة حفظ الآثار العربية في تلك الفترة التاريخية.

تقوم فكرة المعرض على عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة للمباني التي قامت لجنة حفظ الآثار العربية بحصرها بأمر من الخديوي توفيق لحفظ الآثار وترميمها والحفاظ على المحيط العمراني لها، كما يعرض المعرض لدور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري وجهوده في تسجيل التراث وترميمه.