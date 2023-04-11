عبدالمنعم يعتذر لجماهير الأهلي ولاعب بيراميدز

أكد محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يعتذر لجماهير الأهلي وزملائه اللاعبين بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر، كما أكد أنه يعتذر أيضًا لفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، مشددًا على أنه لم يتعمد ما حدث، ولم يسيطر على انفعاله بسبب الحماس الزائد في آخر أوقات المباراة.

وقال عبد المنعم إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد التتويج بلقب كأس مصر، ورغم أن أداء الفريق لم يكن هو الأفضل، إلا أن الأهم تحقق وهو الفوز بالمباراة ومن ثم التتويج باللقب.

كما قدم عبدالمنعم اعتذارا لفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز من خلال صورة له على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام

وتوجه عبد المنعم بالشكر إلى جماهير الأهلي التي تثق بقدراته وتثق بلاعبي الفريق، وأكد أنها اللاعب رقم واحد وشريك في كل البطولات والإنجازات، ومن حقها أن تسعد اليوم بالحصول على كأس مصر في نسختها 2021-2022، بعدما وقفوا خلف الفريق طوال الـ120 دقيقة.

وأشار عبد المنعم إلى أنه يعتز بوالديه كثيرًا ويدين لهما بالفضل دائمًا في كل نجاحاته، مؤكدًا أن دعاءهما له وهما يؤديان مناسك العمرة اليوم في الأراضي المقدسة وراء توفيق الفريق في التتويج باللقب الغالي.