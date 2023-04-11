حلت الفنانة رنا رئيس، ضيفة على الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز نيفر إند»، المذاع على قناة «mbc مصر»، وذلك خلال الحلقة التي عُرضت مساء اليوم الثلاثاء.



وصرخت الفنانة وشعرت بالفزع بمجرد بدء المقلب في المطعم الطائر، ودوران كرسيها في اتجاهات مختلفة.



وعندما كشف رامز عن وجهه، لم تصدق «رئيس» ظهوره أمامها، مؤكدة أنها لم تعلم بالمقلب قبل وقوعه.



وسألها «جلال»: «مين أحسن حد اشتغلتي معاه.. هما اثنين»، لترد رنا: «عيلة جلال كلها، أستاذ ياسر جلال ورامز جلال».



برنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.



وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.