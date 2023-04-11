بايدن: احتجاز روسيا صحفي أمريكي تجاوز للحدود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، احتجاز روسيا مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس، معتبرا توقيفه "تجاوزا للحدود".



وقال بايدن للصحفيين قبيل مغادرته واشنطن متوجها إلى إيرلندا الشمالية إن احتجاز روسيا الصحفي، إيفان جيرشكوفيتش، هو "غير قانوني بتاتا" و"تجاوز للحدود".



وكانت أعلنت الولايات المتحدة رسميا، الإثنين، أن جيرشكوفيتش "محتجز ظلما"، داعية موسكو للإفراج الفوري عنه، بحسب وكالة الأناضول.



وعندما تصنف الحكومة الأمريكية رسميا أن "مواطنا محتجز ظلما"، فهي بذلك تنقل الإشراف على حالته إلى قسم متخصص في وزارة الخارجية، يسمى مكتب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، يرتكز عمله على التفاوض من أجل إطلاق سراح الأسرى.



وتم توقيف جيرشكوفيتش الذي عمل في روسيا 6 سنوات، بمدينة يكاترينبرج بتهمة "التجسس لصالح الحكومة الأمريكية"، وفق جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.



من جهتها، نفت الصحيفة الأمريكية "بشدة" مزاعم التجسس ضد جيرشكوفيتش، ودعت إلى "الإفراج الفوري عنه".



بدورها، قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، في تصريح صحفي، إن جيرشكوفيتش كان يستخدم أوراق اعتماده غطاء لـ"أنشطة لا علاقة لها بالصحافة".