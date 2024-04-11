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الأشعة تحسم موقف مروان عطية من المشاركة أمام الزمالك

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 11 أبريل 2024 - 11:51 م | آخر تحديث: الخميس 11 أبريل 2024 - 11:51 م

كشف أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مروان عطية، متوسط ميدان الفريق خلال مواجهة زد في الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على فريق زد 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري.

وخرج مروان عطية في الشوط الثاني بعدما اشتكى من إصابة، وشارك محمد مجدي أفشة بدلًا منه، ليثير الشكوك حول مشاركته في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك يوم الإثنين القادم.

وقال أحمد جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: « مروان عطية اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية».

وأضاف: «اللاعب سيجري أشعة لتشخيص إصابته بشكل دقيق ‏وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية».

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، من 10 مباريات لعبها الفريق، بعد الفوز اليوم أمام زد، فيما تجمد رصيد زد عند النقطة 24 في المركز السابع، من 17 مباراة لعبها الفريق.


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