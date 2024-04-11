أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 6ر21% على أساس سنوي، في الأيام العشرة الأولى من أبريل الجاري، بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن دائرة الجمارك الكورية، إن قيمة الصادرات بلغت 44ر16 مليار دولار خلال الفترة من 1 وحتى 10 من أبريل، بالمقارنة مع 52ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت الصادرات اليومية بنسبة 5ر13% على أساس سنوي لتصل إلى 19ر2 مليار دولار.

وزادت الواردات بنسبة 8ر5% على أساس سنوي لتصل إلى 4ر18 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري قدره ملياري دولار.

وظلت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية، تسير على مسار انتعاش قوي منذ أواخر العام الماضي بعد تراجع استمر لمدة عام.

وفي آذار/مارس الماضي، ارتفعت الصادرات بنسبة 1ر3% على أساس سنوي لتصل إلى 2ر52 مليار دولار، مسجلة الزيادة الشهرية السادسة على التوالي، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات