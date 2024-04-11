روسيا تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية بطائرات مسيرة وصواريخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس، إن البنية التحتية للطاقة في مناطق خاركيف ولفيف وكييف وزابوريجيا الأوكرانية تعرضت لقصف صاروخي روسي شديد متجدد خلال الليل.

وقالت شركة "دتيك"، وهي أكبر شركة منتجة للكهرباء في أوكرانيا، عبر تليجرام، إن اثنتين من محطات الطاقة الحرارية التابعة لها تعرضتا لأضرار.

وفي كييف، شب حريق في منشأة حيوية للبنية التحتية في ضواحي العاصمة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة كييف، رسلان كرافشينكو، عبر تطبيق تليجرام، "تعرضت المنطقة الليلة لهجوم شديد بطائرات مسيرة وصواريخ"، مضيفا أن " حالة التأهب الجوي استمرت أكثر من خمس ساعات".

وقال حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، عبر تليجرام، إنه تم شن هجمات صاروخية على 10 منشآت للبنية التحتية الحيوية على الأقل في مدينة خاركيف وما حولها شرقي أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية.

ولم تتوفر في البداية معلومات دقيقة عن الأضرار والضحايا المحتملين بحلول صباح اليوم الخميس