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أعداد جريدة الشروق
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روسيا توصي بالامتناع عن السفر إلى فلسطين ولبنان وإسرائيل

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 أبريل 2024 - 6:47 ص | آخر تحديث: الخميس 11 أبريل 2024 - 6:47 ص

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزارة أوصت بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا يزال الوضع متوترًا في منطقة الشرق الأوسط. والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك في منطقة الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، لا يزال غير مستقر".

وأضافت: "نوصي بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا في حالات الضرورة القصوى"، مشيرةً إلى أن الوضع في الأردن مستقر.

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