كولر يوجه طلب خاص لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة

طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، جماهير فريقه بالحضور ودعم الفريق في المباراة المقبلة أمام الزمالك في الدوري.

الأهلي يواجه الزمالك يوم الإثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على فريق زد 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، كما فاز الزمالك على ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقن في نفس التوقيت، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري.

وقال كولر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2» عقب نهاية المباراة: «أريد أن يحتفل الجمهور بالعيد والفوز اليوم وأنتظر المشجعين في مباراة القمة أمام الزمالك»

وأضاف المدرب السويسري: «جماهير الأهلي داعم كبير للفريق وهي اللاعب رقم 12، لذلك نحتاج جماهير الأهلي في المباراة المقبلة أمام الزمالك وسنبدأ الاستعداد للمباراة من الغد».

وأتم: «سنبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك من تدريب الغد».

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، من 10 مباريات لعبها الفريق، بعد الفوز اليوم أمام زد، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة جمعها الفريق من 12 مباراة.