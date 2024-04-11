وسام أبو علي: هذه المرة لن أتحدث قبل مواجهة الزمالك

علق الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، على فوز الفريق أمام زد في الدوري، كما تطرق للحديث عن مواجهة الزمالك المقبلة.

وحقق الأهلي الفوز على فريق زد 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري، بفضل هدف وسام أبو علي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال وسام أبو علي في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الهدف مهم لي كثيرًا من أجل الثقة بالنفس، أهدرت فرصة ضد إنبي بعدما شاركت كبديل، وضد زد ضغطت وساهمت في فرص عدة وسجلت».

وأضاف: «قبل المباراة تحدثنا عن أهمية وضرورة الفوز على حساب الأداء، والحمد لله سجلت هدفا في الدقائق الأخيرة».

وتابع: «الهدف توفيق من الله، وكولر طلب مني أن ألعب في مركز المهاجم الثاني، وأدخل منطقة الجزاء وأهم شيء الفوز».

كما تحدث اللاعب الفلسطيني عبر قناة «الأهلي» حيث قال: «هدفي اليوم هدية جميلة في العيد، وهو هدف مهم للغاية في ظل عودتي من الإصابة، وعيد سعيد على جماهير النادي الأهلي».

وأوضح: «الضغط الدائم على الخصم من صفاتي دائمَا في اللعب، والمدرب طلب مني اللعب والضغط بقوة، والجري وراء الدفاعات، وكنت قريبًا من التسجيل من أول لمسة ولكن الحارس تألق وصد الكرة ببراعة».

وأتم: «مرة أخرى أكرر الفوز أهم شيء، وهذه المرة لن أتحدث كثيرًا قبل مواجهة الديربي، المواجهة السابقة تعرضت للإصابة قبل المباراة، ولكن هدفنا الفوز، بالطبع مباراة الديربي لها حسابات خاصة ولكنها مباراة بثلاث نقاط وهذه هو الأهم بالنسبة لي الفوز وتحقيق النقاط الثلاث».