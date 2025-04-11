أحمد خالد صالح: بحب التمثيل ولن أهرب من إرث والدي

شدد الفنان أحمد خالد صالح، أنه لا يفكر في مسألة التشابه الفني مع والده الفنان الراحل خالد صالح، سواء بالسعي للتشبه به أو محاولة الاختلاف عنه، قائلا: «لا أستطيع أن أقول أني فكرت أن أكون شبيها أو أني لا أريد أن أكون شبيها له، لكن أنا أحاول أن أكون على طبيعتي وأشعر بما أفعله قدر استطاعتي».

وكشف خلال حواره ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» عن دراسته المسرح إلى جانب العلوم السياسية والاقتصاد في الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أن تركيزه الأساسي كان منصبا على المسرح.

ولفت إلى أن تجربة أداء دور بسيط في إحدى المسرحيات جعلته يشعر بأن «هذا هو ما أريده وأحب أن أفعله».

وشدد أن لا جدوى من محاولة إنكار حبه للتمثيل أو الهروب من مهنة والده تحت شعار «لن أعيش في جلباب أبي»، متسائلا: «لماذا أضحك وأكذب على نفسي وأعاند وأحاول عمل حاجات ثانية؟ وأقول لن أعيش في جلباب أبي! وأنا بحب التمثيل».

وأوضح أنه كان واضحا منذ البداية في رغبته بأن يصبح ممثلا، قائلا: «أنا من أول لحظة قلت نفسي أبقى ممثل.. وقولوا لي لو أنفع ولا لأ؟».

وأضاف أن الدراسة الأكاديمية حولت حبه للتمثيل من مجرد «حب عشوائي» إلى رغبة حقيقية في التعلم والتطور المستمر، مشيرا إلى المهن الإبداعية كالفن «ليس لها سقف»، ويمكن للفنان أن يظل يتطور طوال حياته ويتعلم في كل تجربة بحيث تكون أفضل من سابقتها.