جيش الاحتلال: إصابة ضابط في اشتباك جنوب غزة واعتراض مسيرة من شرق القطاع

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوقوع اشتباك في جنوب قطاع غزة أدى إلى إصابة ضابط إسرائيلي واستشهاد ثلاثة فلسطينيين، كما أعلن عن اعتراض طائرة مسيرة قادمة من شرق غزة.

وفقا لبيان صدر قبل قليل عبر منصة «إكس»، فإن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تعمل في جنوب قطاع غزة تعرضت لإطلاق نار من مجموعة من الفلسطينيين مما أدى إلى مقتل اثنين منها.

وأضاف أنه بعد ذلك بوقت قصير، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي المجموعة مما أدى إلى مقتل آخر من المجموعة.

وأشار جيش الاحتلال إصابة ضابط مقاتل بجروح متوسطة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي؛ نتيجة إطلاق النار الذي نفذته المجموعة.

وفي سياق منفصل، أفاد جيش الاحتلال، بأن قوات سلاح الجو اعترضت مؤخرا طائرة بدون طيار كانت تتجه نحو الأراضي الإسرائيلية قادمة من جهة الشرق، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار.