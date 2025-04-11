الذهب يقفز 90 جنيها بأسواق الصاغة

قفزت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 90 جنيها ليصل سعر عيار 21 -الأكثر مبيعا في مصر- إلى 4650 جنيها، مقابل 4560 جنيها في نهاية تعاملات أمس، وفق موقع «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وبحسب الموقع، ارتفع سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 5314 جنيها، كما زاد سعر الجرام عيار 18 إلى 3985 جنيها، وصعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 720 جنيها، ليصل إلى 37200 جنيه، مقابل 36480 جنيها في نهاية تعاملات أمس.

وأعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، تسجيل أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعات غير مسبوقة منذ مطلع عام 2025، وصولًا إلى أعلى مستوى تاريخي لها حتى الآن.

وأوضح واصف، أن سعر جرام الذهب في مصر شهد زيادة قدرها 860 جنيهًا منذ بداية يناير وحتى اليوم، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 23% في قيمته خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن هذا الصعود الملحوظ يأتي انعكاسًا مباشرًا للتقلبات والارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية.

ولفت واصف إلى أن سعر أونصة الذهب العالمية افتتح تداولات عام 2025 عند مستوى 2610 دولارات، إلا أنها قفزت لتسجل اليوم 3214 دولارًا، محققة زيادة قدرها 604 دولارات، أي ما يقارب 24%، واعتبر هذه النسبة من أعلى معدلات الارتفاع خلال فترة زمنية قصيرة منذ سنوات، متوقعا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في أسعار الذهب في ظل استمرار حالة التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين لكنه أشار إلي أن كل صعود كبير يعقبه تصحيح في الأسعار وهبوك بهدف جني الأرباح.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة في التعاملات الفورية فوق مستويات 3200 دولار للأوقية، وذلك بدعم من مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمية نتيجة نزاع تجاري وتراشق للتعرفات الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين.

هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% ليصل إلى 3212 دولار للأونصة، وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت 5% على مدار الأسبوع.

ومن جهته، أعلن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على الكثير من دول العالم، ولكنه رفع الرسوم على الواردات الصينية من 104% إلى 125%.

وأظهرت بيانات تباطؤ التضخم في أميركا بأكثر من التوقعات في مارس وذلك على نحو مفاجئ، ولكن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بعد قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين.