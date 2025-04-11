وزير الخارجية السوداني: الرئيس السيسي يهتم شخصيا بحل الأزمة في السودان

كشف وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، عن استمرار جهود مبادرات ووساطات الدول الشقيقة؛ لإنهاء الحرب الدائرة في السودان.

وأشار خلال مقابلة لـ«القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إلى اجتماعه مع نظيره الدكتور بدر عبد العاطي، قائلا: «تباحثنا الدور المصري وما يمكن أن يتم خلال المرحلة المقبلة»، إلى جانب لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، في تركيا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وشدد على أن «الرئيس السيسي مهتم اهتماما شخصيا ويدير خيوط هذه المبادرة»، متابعا: «لا أريد أن أقول إن الحرب تدور وأغلقنا الباب وننتظر من سيفوز».

وأوضح أن مجلس السيادة السوداني بادر بطرح خارطة طريق لحل الأزمة، جرى تقديمها للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى «ميليشيا الدعم السريع، هي مجموعة متمردة على سلطة الدولة السودانية وتحارب الجيش السوداني، ولها حاضنة خارجية، كما لم تقدم أي رد فعل على هذه الخارطة حتى اللحظة؛ لكن لا أرى أن الوقت مر، فقد مرت أيام معدودة والمجهودات مستمرة».

واعترف بتعقيد الوضع على الأرض، واصفا الحرب بأنها «طاحنة وقضاياها معقدة»، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الجهود والمبادرات لإيجاد مخرج للأزمة.