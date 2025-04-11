التشيك ترفع رسوم ترخيص البث العام

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وافق البرلمان التشيكي اليوم الخميس على رفع رسوم ترخيص البث في البلاد، بعد أشهر من النقاش.

ووافق مجلس الشيوخ على القرار بعدما وافق مجلس النواب على خطط زيادة الرسوم الشهرية التي يتم سدادها لقناة "شيسكي تيليفيزه" التلفزيونية العامة بواقع 6ر0 يورو إلى حوالي 6 يوروهات (71ر6 دولار).

ومن المقرر أن تزيد الإسهامات لتمويل إذاعة "شيسكي روزهلاس" بواقع 4ر0 يورو لتصل لحوالي 2ر2 يورو.

وسيتعين أن يوقع الرئيس بيتر بافل على القرار ليصبح قانونا قبل أن يدخل حيز التنفيذ في مايو.

ويموجب القواعد الجديدة، سيتعين على مزيد من الأشخاص دفع الرسوم.

وبينما اقتصر من يشملهم القرار سابقا على المواطنين الذين يملكون تلفازا أو راديو، سيتم فرض الرسوم أيضا على من يملكون حاسوبا أو هاتفا ذكيا يمكنه الاتصال بالإنترنت.